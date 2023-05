Prins William ontmoet nabestaanden brand Grenfell Tower

Prins William heeft vrijdagochtend een bezoek gebracht aan het stadion van voetbalclub Queens Park Rangers in Londen. Het bezoek vond plaats in het kader van de dodelijke brand in Grenfell Tower in de Engelse hoofdstad in 2017.

Op 14 juni 2017 brak er brand uit in de woontoren, waardoor 72 mensen om het leven kwamen. Het stadion van Queens Park Rangers ligt binnen 2 kilometer afstand van de toren. Sindsdien heeft de voetbalclub zich regelmatig ingezet om nabestaanden en overlevenden van de ramp te steunen. Tijdens het bezoek hoorde William over de verschillende manieren waarop de club heeft geholpen.

De prins van Wales sprak onder meer met Les Ferdinand, die de goededoelenorganisatie van de club leidt. Ferdinand is een oud-voetballer die in het verleden onder meer voor Queens Park Rangers en het Engelse nationale elftal uitkwam.

Later ontmoette William ook enkele overlevenden en nabestaanden van de brand. Hij hoorde onder meer hoe zij zijn geraakt door de tragedie, hoe voetbal een verschil heeft gemaakt in hun leven en hoe ze het leven nu zien, bijna zes jaar na de brand. Ook kreeg hij een speciaal shirt van de club met daarop een groen hart en het nummer 72, ter nagedachtenis aan het aantal dodelijke slachtoffers van de ramp.