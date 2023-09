Prins William ontmoet president Ecuador en secretaris-generaal VN

Prins William heeft dinsdag de president van Ecuador, Guillermo Lasso, en de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, António Guterres, ontmoet. De Britse troonopvolger is met hen in New York waar de Algemene Vergadering van de VN wordt gehouden.

Op X schrijft William het “geweldig” te vinden om met “collega’s van over de hele wereld” te spreken tijdens de VN-top in New York. “Het beschermen en herstellen van onze planeet is essentieel en de sleutel hiervoor is wereldwijde samenwerking.”

William bezoekt New York in het kader van zijn Earthshot Prize, waarvan de finalisten van dit jaar worden bekendgemaakt. Ook leert de Britse prins hoe New York omgaat met het aanpakken van milieuproblemen en ontmoet hij eerstehulpverleners en wereldleiders tijdens de VN-top.