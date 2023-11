Prins William ontroert eigenaar modemerk na dragen van stropdas

Prins William is tijdens zijn bezoek aan Singapore gespot met een stropdas gemaakt van gerecyclede plastic flessen van het Italiaanse modemerk Wilmok. De eigenaar van het label was enorm geraakt. “Als eigenaar van een klein bedrijf ben ik letterlijk in tranen. Bedankt”, schreef de oprichter op het X-account van Wilmok.

De eigenaar kwam er via X achter dat William had gekozen voor een das van het merk. “Ik heb er geen woorden voor, heel erg bedankt!!!!!”

Het was niet de eerste keer dat de prins de stropdas droeg, reageerde een volger. “Zonder jullie had ik het nooit geweten”, zei de baas van het merk.

William is in Singapore voor de uitreiking van zijn Earthshot Prize. Die werd overhandigd aan vijf initiatieven op het gebied van duurzaamheid. Zij hebben allemaal 1 miljoen Britse pond, omgerekend ruim 1,1 miljoen euro, gekregen.