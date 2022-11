Prins William: ook in deze tijd moeten we natuur niet vergeten

Prins William zegt dat we de zorg voor de natuur ook in deze tijd niet moeten vergeten. “We maken turbulente tijden mee en daardoor is het makkelijk om uit het oog te verliezen hoe belangrijk het is dat we voor onze natuur blijven zorgen. Maar we moeten in onze natuur en het milieu blijven investeren en die beschermen voor toekomstige generaties”, zei de prins dinsdagavond in een toespraak tijdens de Tusk Conservation Awards in Hampton Court Palace in Londen.

“We mogen het stokje niet overdragen aan onze kinderen en kleinkinderen terwijl we onze excuses aanbieden voor ons gebrek aan gezamenlijke actie”, vervolgde William. “In plaats daarvan moeten we de mensen die zich inzetten voor onze natuur, en die daarbij vaak zelf veel risico lopen, meer steunen.”

De Tusk Trust zet zich in voor de natuur in Afrika en reikt jaarlijks prijzen uit om mensen die ze daarbij helpen in het zonnetje te zetten. Prins William is sinds 2005 beschermheer van de organisatie.