Prins William opent nieuw restaurant in Cornwall

Prins William heeft een nieuw restaurant geopend in Lotswithiel, onderdeel van het hertogdom Duchy of Cornwall. De prins is sinds de kroning van zijn vader Charles de hertog van Cornwall.

Het restaurant The Orangery hoort bij The Nursery, een landgoed waar bomen, bloemen en planten worden geplant ter bevordering van het klimaat. Voor de gerechten zullen groenten en kruiden uit de tuin worden gebruikt.

De prins opende het restaurant maandagmiddag door een lintje door te knippen samen met een 9-jarige tweeling uit Schotland. De kinderen vertelden na afloop aan de BBC dat ze met William onder meer hadden gesproken over hun gedeelde liefde voor het strand. “Ik kan niet wachten om mijn vrienden thuis te vertellen dat we prins William hebben ontmoet”, zei een van hen.