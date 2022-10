Prins William pleit voor betere onlineveiligheid kinderen

Prins William pleit via Twitter voor de onlineveiligheid van kinderen. De prins van Wales schrijft dit op basis van het overlijden van de 14-jarige Molly Russel. Zij leed aan een depressie en bekeek onlinebeelden over zelfmoord en mensen die zichzelf pijn deden, voordat ze in 2017 zelfmoord pleegde. Haar vader Ian pleit nu voor meer onlineveiligheid voor kinderen.

“Geen enkele ouder zou ooit moeten meemaken wat Ian Russell en zijn familie hebben meegemaakt”, schrijft de zoon van koning Charles. “Ze zijn zo ongelooflijk moedig geweest. Onlineveiligheid voor onze kinderen en jongeren moet een voorwaarde zijn, geen bijzaak.”

De prins ontmoette Ian Russell in 2019 in London, schrijft de BBC. Toen William de vader vroeg of socialmediaplatformen zoals Instagram genoeg actie ondernemen om een veilige omgeving te creëren voor kinderen, antwoordde Ian dat Instagram volgens hem “een stuk meer” kan doen.

Prins William heeft de laatste jaren openlijk verteld over zijn eigen mentale gezondheid en probeert anderen te stimuleren dat ook te doen.