Prins William pleit voor openheid mentale gezondheid van mannen

Prins William vindt dat “we meer mannelijke rolmodellen nodig hebben” die open zijn over hun mentale gezondheid. Dat zegt hij in een uitzending van BBC Radio 1 over zelfmoord, die dinsdag om 21.00 uur (Nederlandse tijd) volledig wordt uitgezonden. De BBC heeft vooraf al een fragment van het gesprek gedeeld.

“We hebben meer mannelijke rolmodellen nodig die over mentale gezondheid praten en het normaliseren, zodat het voor ons allemaal vanzelfsprekend wordt”, vertelt William. “En als we daar meer over praten en mensen meer voorlichten, dan hopen we dat het idee van zelfdoding steeds verder naar de achtergrond verdwijnt”, aldus de Britse prins.

“Ik neem de tijd om mijn emoties te begrijpen en waarom ik me voel zoals ik me voel, en ik denk dat het heel belangrijk is om dat af en toe te doen, om bij jezelf in te checken en uit te zoeken waarom je je zo voelt”, legt William uit. “Soms is er een duidelijke verklaring, soms niet. Je kunt een heftige mentale crisis hebben, maar die gaat voorbij.”

Zelfmoordpreventie en mentale gezondheid zijn al langer belangrijke thema’s voor William. De stichting van de prins en zijn vrouw Catherine, The Royal Foundation, is vorig jaar een nationaal netwerk voor zelfmoordpreventie gestart. Het National Suicide Prevention Network wil meer inzicht krijgen in de oorzaken van zelfmoord en steun bieden aan mensen die ermee te maken krijgen.