Prins William populair onder Amerikanen

Prins William is opvallend populair in de Verenigde Staten. Uit een peiling van Gallup blijkt dat de prins van Wales het meest geliefd is als moet worden gekozen uit een lijst van vijftien publieke figuren.

Van de ruim duizend ondervraagden is 59 procent positief over de oudste zoon van koning Charles. Dat is iets meer dan de Oekraïense president Volodymyr Zelensky (57 procent) en First Lady van de Verenigde Staten, Jill Biden (49). Koning Charles eindigde op de vierde plaats met 46 procent, terwijl de Russische president Vladimir Poetin onderaan eindigde met 5 procent.

Slechts 22 procent staat negatief tegenover prins William. Hij scoorde daarmee het laagste. Poetin staat in dit lijstje juist bovenaan met 90 procent.

In Groot-Brittannië worden William en zijn vrouw Catherine over het algemeen ook als de populairste leden van het koningshuis gezien.