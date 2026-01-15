Prins William praat met boeren over mentale gezondheid

Prins William heeft donderdag een bezoek gebracht aan een boerderij in Herefordshire. De Britse troonopvolger ging daar in gesprek met boeren over geestelijke gezondheid.

William bezocht de boerderij als beschermheer van We Are Farming Minds. Die liefdadigheidsinstelling werd opgericht om het bewustzijn over geestelijke gezondheid in gemeenschappen op het platteland te vergroten en het welzijn van boeren te ondersteunen. William werd in maart 2025 beschermheer van de instelling.

“Trots om beschermheer te zijn van We Are Farming Minds en om de impact ervan met eigen ogen te zien in de boerengemeenschap”, schreef William na het bezoek op sociale media. “Boeren kampen met externe druk en aanzienlijke onzekerheid, wat het ondersteunen van hun geestelijke gezondheid en welzijn zo belangrijk maakt.”