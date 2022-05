Prins William praat met voetballers over mentale problemen

Prins William heeft donderdag zijn tweedaagse bezoek aan Schotland afgesloten in het Tynecastle Stadium in Edinburgh. De prins sprak daar met mensen van The Changing Room, een initiatief om mannen door middel van voetbal openhartiger te maken over hun mentale gezondheid.

William maakte een rondje door het stadion terwijl hij praatte met twee mannen die het programma volgen. Een van hen, Kristian Wilson, raakte geëmotioneerd toen hij de prins daarover vertelde. “Het is goed dat je emotioneel wordt, daar zijn we hier voor”, reageerde William, die zich al jaren inzet voor mentale gezondheid.

Wilson vertelde na afloop aan aanwezige verslaggevers dat zijn broer vorig jaar zelfmoord heeft gepleegd. Daar had hij het naar eigen zeggen ook met de prins over. “We hadden een heel goed gesprek.”