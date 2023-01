Prins William prijst kookkunsten Catherine

Prins William heeft tijdens zijn werkbezoek aan de organisatie Together as One (Aik Saath) in de Engelse stad Slough toegegeven dat hij niet echt een keukenprins is. Zijn vrouw, prinses Catherine, is echter “heel goed”.

“Ik kook wel een beetje, maar niet heel veel”, vertelde William volgens Britse media aan de plaatselijke kok die met enkele jongeren bezig was met het kookprogramma Global Grub. “Maar Catherine is erg goed.”

De prins van Wales bakt wel eens een steak, vervolgde hij. “Maar de saus wordt vaak vrij droog of klonterig. Dus daar moet ik nog aan werken.”

William mocht zelf ook achter de pannen staan. Zo maakte de prins, met een blauw kookschort voorgebonden, wat pasta klaar.