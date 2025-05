Prins William: rangers hebben een van de gevaarlijkste banen

De rangers van natuurreservaten hebben volgens de Britse prins William een van de gevaarlijkste banen ter wereld. Dat zei de prins bij de aankondiging van de serie Guardians, die hij met de BBC maakt. In de zesdelige serie bezoekt de prins natuurreservaten in onder meer de Centraal-Afrikaanse Republiek, de Himalaya, Brazilië en Sri Lanka.

Volgens William is het werk van de rangers “essentieel”. “Iedere dag nemen ze grote risico’s als de eerste frontlinie tussen stropers en bedreigde diersoorten”, aldus de prins “Helaas worden hun verhalen vaak over het hoofd gezien of niet begrepen.”

De serie is vanaf deze vrijdag te zien op de socialemediakanalen van de BBC.