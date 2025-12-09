Prins William rouwt om dood oprichter Save the Elephants

Prins William is verdrietig om de dood van de Schotse zoöloog Iain Douglas-Hamilton, de oprichter van natuurbeschermingsorganisatie Save the Elephants. De expert op het gebied van olifanten overleed maandag in Nairobi, maakte Save the Elephants bekend.

“Ik ben zo verdrietig om te horen van het overlijden van Iain Douglas-Hamilton, een man die zijn leven wijdde aan natuurbehoud en wiens levenswerk een blijvende impact heeft op onze waardering voor en ons begrip van olifanten”, schreef de Britse troonopvolger op X. “De herinneringen aan de tijd die ik met hem in Afrika heb doorgebracht, zullen me altijd bijblijven.”

Douglas-Hamilton werd gezien als autoriteit op het gebied van het gedrag van Afrikaanse olifanten. Hij richtte in 1993 Save the Elephants op. In 2015 werd hij benoemd tot Commander of the British Empire (CBE).