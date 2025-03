Prins William schrijft anoniem op fanfora over Aston Villa

De Britse prins William struint in zijn vrije tijd graag op onlinefora over Aston Villa. Hij verkondigt daar anoniem zijn mening over zijn favoriete voetbalclub, onthult de troonopvolger in een gesprek met The Sun.

“Ik ga graag naar fora, ik kan daar uren doorbrengen. Ik luister naar wat andere fans te zeggen hebben en geef mijn mening. Het gaat behoorlijk diep, zeker weten”, aldus William, die het naar eigen zeggen heel belangrijk vindt om dat gesprek te voeren.

De prins vertelde ook over zijn bijgeloof tijdens wedstrijddagen. “Als ik alleen thuis ben met de kinderen, drink ik waarschijnlijk niet het biertje voor de wedstrijd, maar ik doe wel een aantal dingen als het niet zo goed gaat. Dan begin ik door de kamer te ijsberen en zet ik de kinderen op verschillende plekken in de hoop dat dat ons geluk zal veranderen.”

William is al jaren groot fan van Aston Villa. Woensdag zag hij in het stadion hoe de club zich plaatste voor de kwartfinales van de Champions League, het belangrijkste Europese voetbaltoernooi.