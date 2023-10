Prins William schrijft voorwoord van klimaatboek voor kinderen

Prins William heeft het voorwoord geschreven van een nieuw kinderboek over het klimaat. Het boek heet The Earthshot Prize: A Handbook For Dreamers And Thinkers: Solutions to Repair Our Planet en verschijnt op 12 oktober.

Het boek moet kinderen tot nadenken aanzetten over het klimaat en inspireren zelf oplossingen te bedenken voor de klimaatproblematiek. “De wereld waarin we vandaag de dag leven kan overweldigend aanvoelen, maar de grootste uitdaging waar we voor staan is ervoor zorgen dat we de overwinningen voor onze planeet, groot of klein, die een verschil kunnen maken voor de toekomst van iedereen, ondersteunen en vieren”, schrijft de prins in zijn voorwoord.

Het boek komt van de organisatie achter de Earthshot Prize, de klimaatprijs die William heeft bedacht. Jaarlijks winnen vijf initiatieven ter bevordering van het klimaat een bedrag van 1 miljoen pond. De prijzen worden dit jaar op 7 november uitgereikt in Singapore.