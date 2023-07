Prins William serveert hamburgers in foodtruck bij London Bridge

Prins William heeft hamburgers geserveerd in een foodtruck nabij London Bridge in de Britse hoofdstad. Dat deed de prins van Wales in het kader van de Earthshot Prize, de prijs die elk jaar wordt toegekend aan vijf winnaars voor hun bijdrage aan het milieu.

De prins diende speciale ‘Eartshot Burgers’ op, die op duurzame wijze gemaakt zijn. Het gaat om pittige hamburgers die zijn gemaakt van aardappel, op smaak gebracht met knoflook, gember en chili en geserveerd op een broodje. De burgers zijn ontworpen om winnaars van de Earthshot Prize van vorig jaar onder de aandacht te brengen.

“Goedemorgen iedereen,” zei de prins van Wales tegen de aanwezigen volgens de Daily Express, terwijl hij hamburgers op de toonbank legde. “Voor degenen onder jullie die het niet weten, de Earthshot Prize is er om de planeet te herstellen.”