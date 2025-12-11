Prins William serveert pudding aan Welsh Guards

Prins William heeft pudding geserveerd aan de Welsh Guards, het regiment waarvan hij kolonel is. Dat is te zien op beelden die het Britse hof donderdagmiddag heeft gedeeld. De prins van Wales wenste de jonge militairen alvast een fijne kerst.

“Trots om kolonel van het regiment te zijn – en dit jaar pudding te serveren aan de jongere rangen! Hartelijk dank aan de soldaten en families van de Welsh Guards voor alles wat jullie doen”, is te lezen op het Instagram-account van William en Catherine.

De Britse troonopvolger bracht pudding rond en sprak onder het genot van een biertje met de militairen. Beelden tonen een ongedwongen sfeer waarin veel wordt gelachen. De Welsh Guards waren uitgedost met papieren kroontjes op hun hoofd.