Prins William speelt latje trap met jonge voetbalsters in Riyad

Prins William heeft tijdens een bezoek aan Saudi-Arabië meegedaan aan een potje latje trap, zo is te zien op een video die rondgaat op sociale media. De Britse prins ontmoette jonge voetbalsters van 10 tot 15 jaar van jeugdteams in Riyad. De opdracht was om in drie pogingen de lat te raken, maar William schoot alle ballen in het doel.

Een verslaggever vroeg William tweemaal vanaf de zijlijn van het voetbalveld naar de kwestie rondom de voormalige Britse prins Andrew en zedendelinquent Epstein. Het is onduidelijk of de prins de vraag van een afstand hoorde. Hij reageerde niet. Maandag brachten William en zijn vrouw prinses Catherine naar buiten “diep verontrust” te zijn door de onthullingen.

Het bezoek aan het voetbalveld maakt onderdeel uit van Williams driedaagse staatsbezoek aan Saudi-Arabië. De prins arriveerde maandag in het land en wordt er rondgeleid door de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman. Het bezoek duurt tot woensdag en markeert Williams eerste buitenlandse reis van het jaar.