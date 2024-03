Prins William spreekt met nabestaanden slachtoffers mijnramp

De Britse prins William heeft vrijdag een bezoek gebracht aan de plaats Wrexham in Wales. Daar was hij onder meer aanwezig bij de herdenking van The Gresford-ramp die negentig jaar geleden plaatsvond. Door een explosie kwamen daarbij 266 mannen om in een mijn.

Op foto’s is te zien hoe William bij het monument staat dat ter nagedachtenis aan de ramp is opgericht. Daarbij houdt hij een mijnwerkershelm vast. De 41-jarige William ging ook in gesprek met nabestaanden van slachtoffers.

Voordat hij het monument bezocht, ging William vrijdag nog langs bij een basisschool. Daar sprak hij met leerlingen en docenten. In een bericht op X liet William weten het “geweldig” te vinden om daar te zijn. Ook ging William langs bij de voetbalclub Wrexham AFC.