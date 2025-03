Prins William spreekt Welsh ter ere van St. David’s Day

De Britse prins William heeft voor het eerst een volledige boodschap in het Welsh uitgesproken. Dat deed hij zaterdag in een video ter ere van de Welshe nationale feestdag St. David’s Day.

De toekomstige koning draagt de titel prins van Wales en prijst in het filmpje de “geschiedenis, cultuur en geweldige mensen” van het land. “Van de adembenemende landschappen tot de taal, Wales blijft inspireren. Vandaag vieren we alles wat magisch is aan Wales. Aan de mensen in Wales en iedereen over de hele wereld, een fijne St. David’s Day.”

De 34 seconden tellende video is volgens Britse media de eerste die William volledig in het Welsh doet. Hij onthulde recent dat hij de taal leert via de populaire app Duolingo.