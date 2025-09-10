Prins William staat stil bij Wereld Suïcide Preventie Dag

De Britse prins William heeft woensdag op sociale media stilgestaan bij Wereld Suïcide Preventie Dag. “Vandaag is Wereld Suïcide Preventie Dag. Een reminder van hoe belangrijk het is om te praten, luisteren en elkaar te steunen”, schreef Kensington Palace op sociale media.

De zoon van koning Charles brengt woensdag ook een bezoek in het kader van mentale gezondheid. Hij gaat langs bij een nieuw centrum, dat is gelanceerd door de Jac Lewis Foundation. De stichting is vernoemd naar een voetballer die in 2019 een einde aan zijn leven maakte. Het nieuwe centrum moet een veilige en ondersteunende plek worden waar mensen terechtkunnen voor professionele hulp op het gebied van welzijn en geestelijke gezondheid. Tijdens het bezoek ontmoet William familie en vrienden van Lewis.

“De Jac Lewis Foundation doet fantastisch werk in Wales, waar de organisatie mensen met psychische problemen ondersteunt en families helpt die te maken hebben gehad met zelfmoord. Die toewijding laat zien hoe gemeenschapszin en medeleven levens kunnen redden. Als jij of iemand die je kent het moeilijk heeft, ben je niet alleen”, schrijft Kensington Palace.