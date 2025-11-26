Prins William: strijd tegen klimaatverandering urgenter dan ooit

De strijd tegen klimaatverandering is dringender dan ooit. Dat zei de Britse prins William woensdag in Londen tijdens de uitreiking van de Tusk Conservation Awards. Zijn reis naar Brazilië eerder deze maand heeft zijn gevoel van urgentie versterkt, melden Britse media.

“Het herinnerde me eraan dat wanneer we ons verenigen achter een gemeenschappelijk doel, we oplossingen kunnen versnellen die zowel mensen als de planeet gezonder maken”, aldus de 43-jarige prins in een speech. “Vanavond is een herinnering dat onze planeet nog steeds met ernstige milieuproblemen te maken heeft. We moeten onze inspanningen voortzetten om de natuur te beschermen en de cruciale rol te benadrukken die biodiversiteit speelt in het ondersteunen van al het leven op aarde.”

William is net als zijn vader koning Charles een groot voorvechter van een beter milieu. Tijdens de uitreiking van de Tusk Conservation Awards werden toonaangevende pioniers op het gebied van natuurbehoud erkend. De prins is beschermheer van de Tusk Trust.