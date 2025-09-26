Prins William te zien in reisserie van Eugene Levy

Prins William maakt binnenkort zijn opwachting in een aflevering van de reisserie van Schitt’s Creek-ster Eugene Levy. Streamingdienst Apple TV+ deelde online een fragment, waarin de prins van Wales en Levy samen te zien zijn.

In de video is de acteur te zien, die een uitnodiging van William krijgt om langs te komen op Windsor Castle. “We doen dit voor iedereen”, grapt de prins terwijl hij met Levy rondloopt. “We doen overal persoonlijke rondleidingen.”

In het fragment vertelt de zoon van koning Charles dat hij ook graag slaapt. “Als je drie jonge kinderen hebt, is slaap een belangrijk onderdeel van het leven.” Later zit hij samen met de acteur in een café en deelt hij dat 2024 “het moeilijkste jaar is dat hij ooit heeft gehad”. Vorig jaar werd bij zowel zijn vrouw Catherine als zijn vader Charles kanker vastgesteld. “Het leven stelt ons op de proef en het vermogen om dat te overwinnen maakt ons tot wie we zijn”, zegt William.

Levy is sinds 2023 te zien met zijn reisserie The Reluctant Traveler. De aflevering met prins William verschijnt op 3 oktober op streamingdienst Apple TV+.