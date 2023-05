Prins William tegen Charles: Elizabeth zal een trotse moeder zijn

Prins William heeft zijn vader, koning Charles, op het podium tijdens het kroningsconcert zondagavond even toegesproken. “Ze is daar boven en houdt ons in de gaten”, zei de prins over zijn grootmoeder, koningin Elizabeth. “Ze zal een hele trotse moeder zijn.”

De prins begon zijn verhaal met een grapje. “Geen zorgen, ik zal niet all night long doorgaan”, zei hij, verwijzend naar de hit van Lionel Richie die eerder optrad tijdens het concert. Koning Charles en koningin Camilla moesten hard lachen om het grapje.

Waar Charles zijn moeder altijd aansprak met ‘mummy’, noemt William zijn vader ‘pa’. “Pa, we zijn allemaal zo trots op je”, aldus de 40-jarige prins, die zijn vader onder meer eert vanwege zijn aandacht voor het klimaatverandering. Charles waarschuwde iedereen, “lang voordat het een dagelijks gesprek werd”, aldus William.