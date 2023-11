Prins William traint mee in het Britse leger

Prins William heeft donderdag een bezoek gebracht aan de Britse landmacht. Tijdens het bezoek aan het Mercian Regiment deed hij mee aan een training en reed hij onder meer mee op een tank.

William kreeg een briefing over het werk van het regiment. Daarnaast kreeg hij te horen over de missie van volgend jaar: het zogenoemde 12th Armoured Brigade Combat Team gaat dan naar Polen.

Het was Williams eerste bezoek aan het regiment, nadat hij in augustus de eretitel van kolonel had gekregen van zijn vader, koning Charles. Het is één van de drie militaire titels die William kreeg sinds het overleden van zijn oma, koningin Elizabeth.