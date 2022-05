Prins William trots op BAFTA-verzilvering Earthshot Prize-team

Het gala van The Earthshot Prize 2021 op BBC One werd zondag tijdens de uitreiking van de belangrijkste Britse film- en televisieprijzen bekroond met een BAFTA voor beste live event. Op Twitter laat prins William, die als initiatiefnemer achter de milieuprijzen zat, weten trots te zijn op de onderscheiding.

“Ik ben zo trots op het hele team van The Earthshot Prize 2021 dat het vanavond een BAFTA mee naar huis heeft genomen”, twittert de Britse prins zondagavond. “Het is een genot om met jullie allemaal te werken en deze onderscheiding legt de lat voor inspiratievolle, duurzame live-events over de hele wereld wat hoger.”

De uitreiking van The Earthshot Prize vond vorig jaar voor het eerst plaats in Londen. De milieuprijs werd bedacht door prins William en is bedoeld voor de beste ideeën en technologieën die een oplossing bieden voor de klimaatcrisis. Dit jaar wordt de uitreiking door de Verenigde Staten georganiseerd.