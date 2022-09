Prins William vanuit Schotland terug naar huis

Ook prins William is vrijdag weer vertrokken bij Balmoral Castle in Schotland. Volgens Britse media gaat de prins terug naar zijn gezin in Windsor.

William was donderdag net als andere familieleden naar het vakantieverblijf van koningin Elizabeth gekomen toen bekend werd dat het erg slecht met haar ging. De prins arriveerde samen met zijn ooms prins Andrew en prins Edward net te laat om afscheid van haar te nemen. De koningin overleed donderdagmiddag op 96-jarige leeftijd.

Koning Charles en koningin-gemalin Camilla en prins Harry verlieten Balmoral Castle eerder op vrijdag al. Voor zover bekend zijn prinses Anne, Andrew en Edward daar nog.