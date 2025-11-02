Prins William verheugt zich op bezoek aan Brazilië

De Britse prins William kijkt uit naar zijn eerste officiële bezoek aan Brazilië. Via Instagram laat hij vlak voor vertrek weten dat hij zich verheugt “om de levendige cultuur van Brazilië, de buitengewone biodiversiteit en bovenal de warmte van de mensen te ervaren”.

William gaat naar Rio de Janeiro voor de uitreiking van de Earthshot Prize. De oudste zoon van koning Charles riep de prijs vijf jaar geleden in het leven om initiatieven te steunen die tot doel hebben de planeet te herstellen van de gevolgen van vervuiling. Later in de week is de prins ook aanwezig bij de klimaattop COP30 in Brazilië. Daar zal hij ook een speech geven.

Volgens William is het tijd voor “gedurfd klimaatleiderschap”. “Wanneer we met optimisme en moed samenwerken, is een duurzamere toekomst binnen handbereik.”