Prins William veroordeelt doden van hulpverleners

Prins William heeft opgeroepen tot een betere bescherming van hulpverleners. De zoon van koning Charles gaf tijdens een bijeenkomst in Londen een toespraak, waarin hij het doden van hulpverleners in Gaza veroordeelde.

William sprak ter gelegenheid van een gedenkteken voor hulpverleners in Gunnersbury Park. “Wereldwijd worden nog steeds te vaak humanitaire hulpverleners tijdens hun werk gedood. Vorig jaar waren het er 385. Dit jaar zijn het er al 300. Elk van deze sterfgevallen is een tragedie”, zei William. Hij noemde het ook een “grove schending van de humanitaire principes die heilig moeten blijven.”

De prins stond stil bij de conflicten die momenteel in de wereld woeden, zoals in Gaza. “In plaats van weg te rennen voor gevaar en honger, blijven deze dappere mannen en vrouwen achter om verlichting, medeleven en zorg te bieden aan degenen die het het hardst nodig hebben. We moeten meer doen om hun inzet te erkennen en meer doen om hen te beschermen.”