Prins William verrast door muziekkeuze koning Charles

Prins William zegt dat hij enigszins “verrast” was door de muziekkeuze in de afspeellijst van zijn vader koning Charles. “Ik had veel meer klassieke muziek verwacht”, zei de Britse troonopvolger donderdag tijdens een bezoek aan een jeugdclub in Londen toen hem werd gevraagd naar zijn mening over de lijst.

Charles deelde vorige maand zijn persoonlijke playlist in een nieuwe podcast van Apple Music. In de lijst staan onder meer hits van Bob Marley, Kylie Minogue en Grace Jones, maar ook van hedendaagse artiesten zoals Davido en RAYE.

William zei dat ook hij vaak naar muziek luistert, vooral om te ontspannen na “een drukke dag”. “Ik ga regelmatig naar Spotify om nieuwe artiesten te horen.”

Mario Kart

Tijdens het bezoek aan de jeugdclub was er ook tijd voor ontspanning. De prins werd door een groep meisjes uitgedaagd voor een potje van de populaire videogame Mario Kart, waarin William volgens Britse media “een natuurtalent” bleek. Hij versloeg zijn 10-jarige tegenstandster na een spannende race. “De hele tijd nek aan nek. Goed gedaan, goed gespeeld”, complimenteerde hij haar desondanks.

William was minder succesvol toen hij daarna een voetbalgame speelde. De prins probeerde zich al in te dekken door te zeggen dat hij “verschrikkelijk slecht” was en hij gaf op toen zijn team, Aston Villa, met 2-0 achter stond tegen Bayern München.