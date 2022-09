Prins William viert 10-jarig bestaan nationaal trainingscomplex

Prins William brengt komende woensdag een bezoek aan het St. George’s Park, de thuisbasis van de Engelse nationale voetbalteams. Tijdens het bezoek wordt onder meer gevierd dat het complex in Burton upon Trent al tien jaar dienst doet als trainingscentrum voor de Engelse voetballers.

Tijdens zijn bezoek praat William onder meer met Gareth Southgate, de bondscoach van de Engelse voetballers. Ze spreken over het belang van St. George’s Park voor de voorbereiding op het WK voetbal in Qatar, dat eind november van start gaat. Ook zal de prins een aantal para-voetballers en jonge voetballers uit de regio ontmoeten en hoort hij van deelnemers aan de Street Child World Cup.

De prins van Wales, die voorzitter is van de Engelse voetbalbond FA, was in 2012 al bij de opening, samen met zijn vrouw Catherine. De prins staat bekend als een voetballiefhebber en is fan van de club Aston Villa. Als voorzitter van de FA was hij ook toeschouwer bij verschillende grote wedstrijden, zoals de finale van het EK voetbal afgelopen zomer, die door de Engelse voetbalsters werd gewonnen.