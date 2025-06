Prins William viert verjaardag met puppyfoto

Het Britse hof heeft zaterdag voor het eerst een foto van de pasgeboren puppy’s van het gezin van prins William gedeeld. Kensington Palace plaatste de foto op sociale media naar aanleiding van de 43e verjaardag van William.

“Gefeliciteerd! Liefs C, G, C, L, Orla en de puppy’s!”, staat in het onderschrift, verwijzend naar zijn vrouw Catherine, hun kinderen George, Charlotte en Louis, en hun zwarte cockerspaniël Orla.

De viervoeter werd in 2020 aan William en Catherine gegeven door haar broer, James Middleton, kort na het overlijden van hun vorige hond Lupo. Orla beviel in mei van vier puppy’s.

Eerder zaterdag deelden koning Charles en koningin Camilla ook al een verjaardagswens voor William.