Prins William wenst rugbyspelers succes voor zomertour

De Britse prins William heeft vrijdag de moeite genomen om de British & Irish Lions, een samengesteld team van rugbyspelers uit Engeland, Schotland, Wales en Ierland, succes te wensen bij de aftrap van de 2025 Tour. “Veel succes aan Andy en de hele Lions-selectie”, aldus de prins van Wales in een bericht op X.

Van juni tot augustus staat de zogeheten British & Irish Lions Tour gepland. Het rugbyteam speelt meerdere wedstrijden tegen ploegen uit Australië, waaronder het nationale team, en Nieuw-Zeeland. Het team staat onder leiding van coach Andy Farrell.

Vrijdagavond staat een oefenwedstrijd tegen de Argentijnse nationale ploeg gepland. Die wedstrijd wordt in Dublin gespeeld. De andere wedstrijden worden in Australië gespeeld. De eerste daarvan is op 28 juni, in Perth. Het laatste duel vindt plaats op 2 augustus, in Sydney.