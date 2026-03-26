Prins William wil baard misschien inruilen voor snor

Prins William overweegt om zijn baard in te ruilen voor een snor. Dat zei de Britse troonopvolger donderdag grappend tijdens een bezoek aan een militaire kazerne, melden Britse media.

De 43-jarige William, die in de zomer van 2024 zijn baard liet groeien, bewonderde de vele snorren onder de soldaten van het Mercian Regiment, een infanterieregiment van het Britse leger. “Misschien haal ik het er wel af en laat ik een snor staan”, zei de prins terwijl hij zijn eigen baard streelde.

Een van de luitenanten vertelde de prins vervolgens dat de ‘snorrentrend’ ontstond toen het regiment vorig jaar in Estland gestationeerd was. William merkte op dat de stijl “in opkomst” is.

Gezichtsbeharing onder Britse soldaten is nog niet zo lang toegestaan. Dat mag pas sinds maart 2024 als het “netjes verzorgd” is.