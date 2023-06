Prins William wil dakloosheid aanpakken voor zijn moeder

Prins William wil de dakloosheid in het Verenigd Koninkrijk aanpakken. Hij wil hiermee in de voetsporen van zijn overleden moeder, prinses Diana, treden. Daarom lanceert hij volgende week een aantal nieuwe projecten en zet hij zich in voor de bouw van sociale woningen in het hertogdom Cornwall.

Naar verluidt is hij “absoluut toegewijd” om dakloosheid aan te pakken en zou hij de “stalen vastberadenheid” hebben om de kwestie op te lossen. Iets wat zijn moeder belangrijk vond. Op 1 juli, de verjaardag van Diana, lanceert hij diverse projecten in het land, meldt de Daily Express.

Onlangs onthulde William dat er plannen zijn voor de bouw van sociale woningen op zijn privélandgoed in Cornwall, dat 130.000 hectare groot is. “Het is zenuwslopend, maar ik ben echt opgewonden”, zei hij tegen de Sunday Times. De prins wil tegemoetkomen aan datgene waar naar zijn gevoel behoefte aan is, zegt de bron tegen Daily Express. “Het is enorm belangrijk voor hem.”

Veel jongeren

Op 11-jarige leeftijd werd hij door zijn moeder Diana voor het eerst meegenomen naar een opvangcentrum, waarvan hij nu de beschermheer is. Tegen Comic Relief zei hij eerder dit jaar dat hij blij is dat zijn moeder hem op jonge leeftijd kennis heeft laten maken met dakloosheid. “Ik denk dat ze teleurgesteld zou zijn dat we qua aanpak van dakloosheid nog niet verder zijn dan toen zij er bij betrokken was.” De prins maakt zich vooral zorgen over dakloosheid onder jongeren, waar een deel van zijn nieuwe plannen aan zal worden gewijd.

Volgens het Britse Centrepoint, dat zich bezighoudt met dakloosheid onder jongeren, bedroeg het aantal 16- tot 24-jarigen dat in 2022 dakloos was of het risico erop liep, 122.000. Dat was een stijging van 12.000 in vijf jaar. “Voor mij is 122.000 een cijfer dat veel te hoog is”, zei William.