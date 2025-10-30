Prins William wint zaak van Frans tijdschrift over vakantiefoto’s

De Britse prins William en zijn vrouw Catherine hebben een rechtszaak gewonnen tegen een Frans tijdschrift. Paris Match had eerder dit jaar foto’s van een skivakantie van het gezin van de prins van Wales gepubliceerd. Een Franse rechter oordeelde dat daarmee inbreuk is gemaakt op de privacy van het gezin.

“De prins en prinses van Wales zijn succesvol geweest in een gerechtelijke procedure die in Frankrijk is aangespannen tegen de eigenaar van Paris Match, die een zeer opdringerig artikel en paparazzifoto’s publiceerde van hun privévakantie met het gezin in de Alpen in april”, laat een woordvoerder van Kensington Palace aan verschillende media weten. “De uitspraak bevestigt dat, ondanks hun publieke taken als leden van de koninklijke familie, hunne koninklijke hoogheden en hun kinderen recht hebben op respect voor hun privéleven en gezinstijd.”

De rechter heeft de publicatie opgedragen een bericht te publiceren waarin de inbreuk op hun privacy wordt erkend. Ook moet het blad de juridische kosten van William en Catherine in Frankrijk betalen.