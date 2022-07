Prins William: zal warmte en vrijgevigheid Abe niet vergeten

De Britse prins William kan zijn ontmoeting met voormalig premier van Japan Shinzo Abe nog goed herinneren. Op Twitter schrijft de kleinzoon van koningin Elizabeth dat hij diep bedroefd is door de dood van Abe. De 67-jarige Abe stierf in het ziekenhuis nadat hij was neergeschoten tijdens een verkiezingscampagne in de stad Nara.

William noemt Abe een “echte staatsman en toegewijde leider”. William ontmoette Abe toen hij in 2015 voor het eerst een bezoek bracht aan Japan. “Ik zal de warmte en vrijgevigheid die hij mij toonde tijdens mijn bezoek aan Japan in 2015 niet vergeten. Mijn gedachten zijn bij zijn familie en de mensen in Japan.”

Eerder reageerde ook koningin Elizabeth al op het overlijden van de voormalige premier. “Ik heb goede herinneringen aan de ontmoeting met meneer Abe en zijn vrouw toen ze het Verenigd Koninkrijk in 2016 bezochten”, schreef de Britse koningin in een reactie.