Prins William zet familie van prijswinnaars in het zonnetje

Prins William heeft woensdag diverse lintjes en onderscheidingen overhandigd aan mensen die een bijzondere prestatie hebben geleverd. In een video op Instagram eerde de prins van Wales ook de familieleden en vrienden van de winnaars door in te zoomen op hun reacties.

“Hartelijke felicitaties aan alle winnaars van vandaag – en aan de trotse families en vrienden die deze dag zo bijzonder maken”, staat in het bericht. Te zien is hoe de aanwezigen emotioneel reageren wanneer hun dierbare de onderscheiding krijgt uitgereikt. In de video is een versie van Viva la Vida van Coldplay te horen.

De Britse troonopvolger staat ook stil bij de personen die werden onderscheiden. “Deze erkenning is een bewijs van het verschil dat u hebt gemaakt!”, is te lezen onder een aantal foto’s. William reikte de onderscheidingen namens koning Charles uit op Windsor Castle.