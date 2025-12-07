Prinselijk gezin Monaco deelt kerstkaart met volgers

Prins Albert en zijn gezin hebben zondag hun kerstkaart voor de feestdagen gedeeld. Op Instagram plaatste het Monegaskische hof een foto van het gezin voor de kerstboom.

“De prinselijke familie deelt graag hun kerstkaart met jullie”, staat er in het bijschrift. Prinses Charlene en dochter Gabriella poseren zittend voor de open haard en de kerstboom. Tussen hen in zit hun chihuahua Harley. Achter moeder en dochter staan prins Albert en zoon Jacques, de jongere tweelingbroer van Gabriella.

Vader en zoon dragen allebei een blauw colbert en Charlene is gekleed in een lange, grijze jurk met een bruine riem om haar middel. Gabriella draagt een roze jurkje met zilverkleurige schoentjes eronder.