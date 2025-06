Prinses Adrienne (7) werkt eerste koninklijke taken af

De Zweedse prinses Adrienne heeft woensdag haar eerste koninklijke bezoek afgewerkt. De 7-jarige dochter van prinses Madeleine en Chris O’Neill maakte in het bijzijn van haar ouders haar debuut in de zuidelijke provincie Blekinge.

Op het programma stond onder meer een bezoek aan de stad Karlskrona, waar Adrienne een speelkamer in het Blekinge Museum opende. Daarna was er een stop bij een paardenboerderij in Ronneby, waarvoor de prinses speciaal haar rijkleding aantrok.

Volgens het Zweedse blad Svensk Damtidning handelde de prinses, die de titel hertogin van Blekinge draagt, haar eerste koninklijke taak “als een pro” af. Madeleine was na afloop dan ook trots op haar jongste van in totaal drie kinderen. “We hebben veel plezier gehad. Het was een fantastische dag”, zei ze tegen de journalisten.

Ook Adrienne had het naar haar zin. “De paarden waren het leukste”, vond ze.