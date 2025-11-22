Prinses Aiko geniet van muziek en zijden stoffen in Laos

De Japanse prinses Aiko heeft in Laos een bezoek gebracht aan de Lao Silk Residence, een cultureel centrum in hoofdstad Vientiane dat geheel in het teken staat van het Laotiaanse zijdeweven. Op foto’s die zijn gedeeld door het Japanse hof is te zien dat de 23-jarige prinses zelf ook plaatsnam achter een weefgetouw om zijde te weven.

Op dezelfde dag had de dochter van keizer Naruhito en keizerin Masako ook een ontmoeting met de Japanse gemeenschap in Laos en met Laotianen die een band hebben met Japan. De prinses genoot aansluitend van een optreden van de jonge muzikanten van het Issarapong Vioolensemble.

De dochter van het Japanse keizerspaar maakt momenteel haar eerste officiële buitenlandse reis. Eerder deze week ontmoette de prinses de Laotiaanse president Thongloun Sisoulith en bezocht ze Pha That Luang, de belangrijkste boeddhistische tempel in Vientiane.