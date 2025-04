Prinses Akiko overhandigt Verstappen trofee Grote Prijs van Japan

Prinses Akiko van Japan mocht zondag Formule 1-coureur Max Verstappen zijn trofee overhandigen. De 27-jarige Verstappen won in Suzuka de Grote Prijs van Japan.

Voorafgaand aan de race hield de 43-jarige Akiko, de oudste dochter van de in 2012 overleden prins Tomohito, een toespraak. Na afloop feliciteerde ze Verstappen en de nummers 2 en 3, Lando Norris en Oscar Piastri. Vorig jaar was Akiko ook aanwezig bij de Grote Prijs van Japan.

Verstappen zegevierde in Suzuka voor de vierde keer op rij. Het was de eerste zege voor Verstappen dit seizoen in zijn Red Bull-wagen. Hij heeft in de strijd om het WK nog maar één punt achterstand op Lando Norris van McLaren. “Het was een ongelooflijk weekeinde”, zei Verstappen na afloop.