Prinses Alexandra van Luxemburg in verwachting van eerste kindje

De Luxemburgse prinses Alexandra en haar man Nicolas Bagory verwachten hun eerste kindje. Het hof deelde het blije babynieuws maandag met een bericht op de officiële kanalen.

Het kindje wordt volgens het hof in de lente verwacht. Zowel de groothertogelijke familie als die van Bagory “delen mee in de grote vreugde”, luidt het bericht.

Prinses Alexandra is het vierde kind en de enige dochter van groothertog Henri en groothertogin María Teresa. In april van dit jaar trouwde Alexandra met Nicolas, nadat ze in november 2022 hun verloving bekend hadden gemaakt.