Prinses Alexandra van Luxemburg ontmoet Robbie Williams

Prinses Alexandra van Luxemburg en haar man Nicolas Bagory hebben zanger Robbie Williams voorafgaand aan zijn optreden in Luxemburg gesproken. Ook waren de royals bij het optreden van de Britse zanger dinsdag in LuxExpo The Box. Het koninklijk huis van Luxemburg heeft foto’s van de ontmoeting gedeeld op social media.

“Welkom in Luxemburg, Robbie!”, is in het bericht te lezen. “Temidden van zijn “XXV Tour” maakte de beroemde Britse popzanger Robbie Williams een tussenstop in LuxExpo.” Prinses Alexandra en haar echtgenoot Nicolas Bagory ontmoetten de zanger in zijn kleedkamer en namen daarna plaats op de tribune om het concert te volgen.

“Wat een show!”, is in het bericht van het koninklijk huis te lezen. “Op 49-jarige leeftijd gaf Robbie een indrukwekkend optreden dat zijn reputatie eer aandeed, door nummers van zijn ‘XXV’-album te mixen met zijn grootste hits. Hunne Koninklijke Hoogheden, die getuige waren van een geslaagde show, willen ook hulde brengen aan al het backstagepersoneel, dat zij eerder op de avond hebben ontmoet en dat ervoor zorgt dat deze grote evenementen goed verlopen.”