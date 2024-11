Prinses Alexia gewisseld van studie in Londen

Prinses Alexia is onlangs van studie gewisseld. De dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima volgt nu de bachelor Civil Engineering aan de Faculty of Engineering van University College London (UCL), staat vermeld op de website van het koninklijk huis, waarover koningshuisverslaggever Rick Evers eerder berichtte op X.

De 19-jarige Alexia begon in september aan de bachelor Science & Engineering for Social Change. De reden voor de studiewissel is niet bekendgemaakt. De studietijd van Alexia wordt als privé beschouwd.

Civiele techniek richt zich op het ontwerp, de constructie en het beheer van onder meer bruggen, dijken en tunnels. De studie is meer bèta-georiënteerd dan de eerste keuze van Alexia.