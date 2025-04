Prinses Alexia heeft het naar haar zin in Londen: pittige studie

Prinses Alexia vermaakt zich prima in Londen, waar ze momenteel Civiele Techniek studeert. De studie is ingewikkeld, maar het gaat goed, vertelde ze tijdens Koningsdag in Doetinchem tegen de NOS.

“Ik zit nu in mijn tentamens dus ik begin er een beetje achter te komen wat ik daar allemaal leer”, zei de 19-jarige Alexia lachend. “Nee, grapje, maar het gaat goed.”

De studie die Alexia volgt aan University College London is “pittig, maar tussen de studie door kan ik ook de enorme stad Londen een beetje ontdekken en ik heb het er heel erg naar mijn zin”. Alexia weet nog niet hoe haar cijfers gaan uitvallen. “Dat gaan we zien.”