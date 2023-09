Prinses Alexia op eerste officiële werkbezoek in Rotterdam

Prinses Alexia begint zaterdag officieel aan haar koninklijke werkzaamheden. De dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima, die in juni achttien jaar is geworden, doopt in Rotterdam het schip Vox Alexia.

Het schip van het bedrijf Van Oord ligt aan de Wilhelminakade. De prinses krijgt na de doop een rondleiding over het schip en ze spreekt met bemanningsleden.

De Vox Alexia is een zogenoemde sleephopperzuiger: een schip dat zand, klei en grind van de waterbodem kan opzuigen. Het schip kan een grote bijdrage leveren aan kustbeschermingsprojecten.

Prinsjesdag

Prinses Alexia heeft binnenkort nog een koninklijke activiteit op de agenda staan: voor het eerst is ze aanwezig tijdens het voorlezen van de troonrede. Ze zal tijdens Prinsjesdag met prins Constantijn en prinses Laurentien in een rijtuig zitten, haar zus Amalia en ouders zitten samen in de Glazen Koets.

Alexia is, na haar zus Amalia, de tweede in de lijn van troonopvolging. Sinds haar achttiende verjaardag kan Alexia officieel staatshoofd worden, mochten koning Willem-Alexander en prinses Amalia wegvallen. Nu ze achttien is zal ze meer te zien zijn. Zo beantwoordde ze tijdens de jaarlijkse zomerfotosessie in juni voor het eerst vragen van de pers.