Prinses Alexia wordt twintig jaar

Prinses Alexia is jarig. De tweede dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima viert donderdag haar twintigste verjaardag.

Het is niet bekend hoe de prinses haar verjaardag viert. De Rijksvoorlichtingsdienst laat desgevraagd weten dat de verjaardag van de prinses “een privéaangelegenheid” is.

Alexia studeert momenteel in Londen. Ze volgt er de bachelor Civil Engineering aan de Faculty of Engineering van University College London (UCL). In september vorig jaar begon ze in Londen aan de bachelor Science & Engineering for Social Change, maar in november werd bekend dat ze van studie is gewisseld.

Tijdens Koningsdag noemde de prinses de studie “pittig”, “maar tussen de studie door kan ik ook de enorme stad Londen een beetje ontdekken en ik heb het er heel erg naar mijn zin”, zei ze tegen de NOS.

Alexia werd op 26 juni 2005 geboren in Den Haag. Ze is na haar oudere zus Amalia tweede in de lijn van Nederlandse troonopvolging.