Prinses Amalia 18 jaar, maar blijft nog even ‘gewoon’ een tiener

Prinses Amalia is dinsdag 18 jaar geworden. Voor veel tieners een bijzondere dag, maar voor de prinses van Oranje net iets meer. Op deze leeftijd mag ze namelijk officieel haar vader, koning Willem-Alexander, opvolgen als staatshoofd. De komende jaren focust ze echter op ‘normale’ achttienjarigen-zaken: een tussenjaar en daarna studeren.

In het tussenjaar of het “gap year”, zoals ze dat zelf noemt, zal de prinses stage lopen bij grote, internationale bedrijven, waarschijnlijk in Amerika. De Rijksvoorlichtingsdienst laat echter nog niets los over de precieze invulling daarvan, om haar privacy te beschermen. Haar ouders, koning Willem-Alexander en koningin Máxima, snappen het volledig dat hun dochter een tussenjaar neemt “om even los te komen. Ze heeft zo hard gewerkt”, vertelden ze in de biografie Amalia, opgetekend door cabaretière Claudia de Breij.

Amalia heeft een passie voor geschiedenis en slaagde afgelopen zomer met een 9,1 voor het vak. Toch denkt de prinses qua studie ook steeds vaker over “iets economisch”, zei ze tegen De Breij. Na de bachelor, waar waarschijnlijk ook lid worden van een studentenvereniging bij hoort, wil Amalia het liefst naar het buitenland voor een master.

Viering

Een groot feest zit er op haar verjaardag vanwege de coronamaatregelen niet in. Ook is het nog maar de vraag of ze haar oma, prinses Beatrix, die dag kan zien. Zaterdag werd bekend dat de 83-jarige prinses positief was getest op het coronavirus. Wel heeft de Oranjebond opgeroepen om de vlag met oranje wimpel uit te hangen en om kerkklokken tussen 09.00 uur en 09.10 uur te laten luiden. Eerder werd al bekend dat de Koninklijke Nederlandse Klokkenspel-Vereniging (KNKV) een speciale compositie heeft gemaakt voor de jarige. Het werk met de titel Amalia Achttien zal op haar verjaardag en de dagen erna door beiaardiers door het hele land worden gespeeld.

Amalia moet de dag na haar achttiende verjaardag direct aan de slag in haar koninklijke functie. Dan wordt ze binnengeleid in de Raad van State, de onafhankelijke adviseur van de regering en het parlement over wetgeving en het bestuur en de hoogste algemene bestuursrechter van Nederland. Tijdens haar binnengeleiding, zoals het bijwonen van haar eerste vergadering wordt genoemd, zal ze eenmalig een toespraak houden, waarbij ze in de voorbereiding is geholpen door haar vader.

Troon bestijgen

Daarna worden de koninklijke taken weer even neergelegd. Als het aan Amalia ligt, duurt het namelijk nog even voor ze de troon bestijgt. Mocht haar vader iets overkomen, dan zal ze haar moeder vragen om de rol van staatshoofd een aantal jaar op zich te nemen. Amalia wil ook wel officiële koninklijke taken verrichten tijdens haar studietijd, vertelt ze in haar biografie, maar de focus ligt de komende jaren toch vooral op ‘gewone’ bezigheden van een achttienjarige: studeren en haar twee grote passies: muziek maken en rijden op haar paard Mojito.