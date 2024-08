Prinses Amalia is dinsdag bij de finale voor individuele springruiters op de Olympische Spelen in Parijs. De prinses, groot liefhebber van de paardensport, kijkt aan de zijlijn van de wedstrijden in de tuinen van het Paleis van Versailles toe.

Amalia is niet de enige koninklijke toeschouwer. Ook koning Carl Gustaf en koningin Silvia van Zweden zijn aanwezig.

De prinses werd maandag ook al gespot in Parijs. Ze woonde toen onder meer de finale van de 3×3-basketballers bij.